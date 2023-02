Riedel fala em "cumprir lei e evitar conflitos" sobre novas invasões

O governador Eduardo Riedel recebeu na Governadoria, no fim da tarde desta quinta-feira (23), a senadora Tereza Cristina e o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni. O encontro foi para tratar sobre as ameaças de ocupações em propriedades rurais em Mato Grosso do Sul.

"Como governador é preciso ouvir todos os atores envolvidos, e fazer com que o Estado cumpra seu papel de garantir o cumprimento da lei e evitar conflitos", afirmou Riedel.

Também estavam presentes na reunião o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

