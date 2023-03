Mais uma vez Eduardo Riedel voltou a falar nesta quinta-feira (2), sobre o direito de propriedade após ter feito reunião com autoridades para tratar do assunto que veio à tona com as invasões que ocorreram pelo Brasil.

No dia 18 de fevereiro, o grupo que se apresenta como Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL) reivindicou invasões de propriedades em três estado, incluindo Mato Grosso do Sul.

Riedel falou em tom tranquilizador em evento com a Federação do Laço Comprido. "O estado de MS vai continuar com a absoluta segurança jurídica no direito de proprieddade, vocês não precisam de dúvidas ou receio em relação a ordem do nosso estado", alertou o governador que na última semana se reuniu com a senadora Tereza Cristina, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira, e o secretário de Estado de Governo, Pedro Arlei Caravina para discutir o assunto.

"Momentos vão e momentos vêm, a política é isso, agente vira a página e segue em frente, a linha de prosperidade que temos para o nosso Estado está fundamentada em base sólida e nós vamos seguir adiante com ordem no nosso estado", declarou Riedel durante o evento desta quinta.

Convênio com o Clube do Laço

O governador Eduardo Riedel Assinou nesta quinta-feira (2), o convênio, no valor de R$ 1,7 milhão para a Federação de Laço Comprido de Mato Grosso do Sul. Investimento vai ajudar a custear as provas do calendário estadual da Copa do laço comprido.

