Riedel inaugura sua primeira grande obra

O governador Eduardo Riedel inaugurou nesta quarta-feira (13), a primeira fase das três etapas da MS-320, no trecho do entroncamento da MS 440, em uma extensão de 31,7 km. A obra foi licitada no final do governo de Reinaldo Azambuja, mas devido as chuvas, a terraplanagem e a pavimentação, foram executados a partir de março deste ano, já no governo Riedel, e finalizados em novembro.

A obra que custou R$ 125 milhões, era uma antiga reivindicação dos produtores da região e hoje na solenidade de entrega Riedel lembrou do pleito do Sindicato Rural pelo asfaltamento. Concluída em nove meses, após o seu início “para valer” quando o asfaltamento efetivamente iniciado, a conclusão da obra de hoje atesta a capacidade gerencial da secretaria de infraestrutura, comandada pelo ex-prefeito Hélio Peluffo.

Ao JD1, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, comemorou a parceria com o Estado. "Para nós representa muito, não somente a Três Lagoas, como as demais cidades vizinhas, para toda a área ruralista, pecuária, que nós temos nessa dimensão aqui de 96 km. A MS-320 foi dividida em três etapas: essa primeira etapa ainda, quando o nosso ex-governador Reinaldo Azambuja, o atual governo, Eduardo Riedel, era secretário de Infraestrutura, foi uma conquista", disse o prefeito.

"Com certeza já colocou no orçamento, para o próximo ano já dar sequência na segunda etapa. E não somente a MS-320, como outras obras importantes aqui em Três Lagoas", acrescentou Guerreiro à reportagem.

Veja a fala do governador durante inauguração de hoje:



Infraestrutura e logística

A pavimentação de 31,7 km MS-320, de Três Lagoas até o trevo Vera Cruz, era um pedido antigo da população e do setor produtivo da região.

A obra começou em 2022 e foi entregue por Riedel em grande solenidade na cidade. O projeto também contou com a construção de uma ponte de concreto de 44 metros sobre o córrego Ribeirão Campo Triste.

Nos trechos mais íngremes foram instaladas terceiras faixas, para dar mais segurança aos motoristas. Na parte da estrada que fica próxima à vegetação também foi colocada passagem de fauna para proteger a travessia de animais silvestres, que faz parte do 'Programa Estrada Viva'.

