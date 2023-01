Riedel incorporou anseio por desenvolvimento e boa gestão

O governador eleito Eduardo Riedel que assume o cargo daqui a pouco, carrega consigo as esperanças de implementar uma gestão moderna e que de sequência aos bons índices de desenvolvimento que MS teve nos últimos anos.

A implantação de novas indústrias e a condução competente do futuro governo, foram as marcas na campanha que lhe deram a maioria dos votos para vencer a eleição.

O primeiro passo dado nessa direção aconteceu antes da posse com alterações no organograma do estado.

