Riedel participa de fórum da Rota Bioceânica na Argentina

O governador Eduardo Riedel participou, nesta quinta-feira (13), do primeiro dia do 3º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico, em Salta, na Argentina, onde destacou a importância da atuação dos países vizinhos para a realização do projeto.

“Fico muito feliz em ter vindo em Salta e ver o trabalho que o Paraguai, Argentina e Chile estão fazendo para viabilizar o corredor, com todos atuando e trabalhando para concretizar este projeto em curto espaço de tempo. A mensagem é de otimismo. Percebemos o esforço de todos para buscar soluções”, disse o governador.

Riedel ainda apontou que o corredor irá trazer “desenvolvimento social, econômico, turístico, cultural, de negócios e de integração” para Mato Grosso do Sul e todos os países envolvidos no projeto histórico.

“Muita satisfação em enxergar de maneira concreta e em um horizonte curto de tempo este sonho de muitos anos. Nós iremos nos esforçar e fazer o necessário para concretizar o corredor”, completou.

Além do governador sul-mato-grossense, participaram também os governadores dos estados subnacionais da Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, além de representantes de Relações Exteriores, prefeitos, reitores de universidades e membros de Câmaras e entidades empresariais.

Antes de embarcar para o encontro em território argentino, Riedel disse que o fórum é importante para pavimentar o crescimento econômico dos países envolvidos. "Precisamos alinhar ações no sentido de garantir o crescimento econômico regional, considerando o turismo, as culturas e a sustentabilidade ambiental", comentou.

