Riedel recebe bênção ecumênica e se prepara para "arrumar a casa"

O primeiro dia de trabalho do governador Eduardo Riedel e o vice-governador Barbosinha iniciou nesta segunda-feira (2), com uma bênção ecumênica concedida pelo Apóstolo Edmilson Oliveira e o Arcebispo Dom Dimas

A cerimônia ocorreu no auditório da governadoria, com a presença de servidores públicos da governadoria e os secretários de estado empossados no domingo (1°).

Em sua fala o governador disse que optou por iniciar seus trabalhos com essa bênção para que os dias sejam de paz e tranquilidade. “Iniciar a caminhada com as bênçãos e agradecimentos a Deus por termos chegado até aqui é uma ação importante para nós e agora seguimos com paz e tranquilidade nestes próximos dias que serão de arrumar a casa”.

O Apóstolo Edmilson e o Arcebispo Dom Dimas leram uma passagem bíblica, fizeram orações e desejaram muita serenidade, sabedoria ao governador e ao seu secretariado. Após a bênção os trabalhos seguem com agendas internas.

