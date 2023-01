Riedel reforça compromissos para implementação da fábrica de celulose de Inocência

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta terça-feira (31) o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Arauco, Mário José de Souza Neto, para discutir os investimentos da empresa chilena na cidade de Inocência, a 337 quilômetros de Campo Grande.

Durante a reunião, Neto apresentou o planejamento dos investimentos, e Riedel reafirmou os compromissos na área de infraestrutura para permitir o escoamento da produção e atender o aumento populacional do município, que atualmente conta com 8 mil habitantes.

O Projeto Sucuriú, para a implementação da fábrica de celulose da Arauco em Inocência prevê o investimento de US$ 3 bilhões, equivalente a R$ 15 bilhões, com projeções de 12 mil pessoas trabalhando no pico da construção da fábrica.

“Discutimos as contrapartidas do Estado, estradas, pavimentação, linha férrea, fibra ótica, que tem que chegar à empresa, todas as ações que o Estado tem que fazer para viabilizar esse que é um dos maiores investimentos privados do Brasil e que começa a partir de já, esse ano, a área florestal, que é a base de produção para empresa de celulose”, explicou o governador.

Mário Neto destacou a importância do apoio que o governo sul-mato-grossense vem dando ao empreendimento, e que a reunião desta terça-feira reforçou os laços entre a empresa e o Estado.

“Estamos muito confiantes com o projeto Sucuriú, com a cooperação do Governo do Estado e do Município”, comentou.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, apontou que, com a fábrica, Mato Grosso do Sul se tornará o maior produtor de celulose do mundo.

Temos a construção de uma fábrica em Ribas do Rio Pardo e, agora, o projeto da Arauco, na mesma dimensão, no município de Inocência. Mato Grosso do Sul, nós chamamos de Vale da Celulose, exatamente por isso. Somos o 2º em produção de celulose, o 1º em exportação, mas com esses projetos nós seremos o estado maior produtor de celulose do mundo e com projetos altamente sustentáveis”, afirmou.

