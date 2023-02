Riedel se encontra com Alckmin para discutir industrialização do Estado

Cumprindo agenda de compromissos em Brasília, o governador Eduardo Riedel se encontrou, nesta sexta-feira (10), com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem discutiu a produção estadual e o processo de industrialização regional.

Além de vice, Alckmin também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e deve visitar Mato Grosso do Sul no início de março para conhecer as obras da Rota Bioceânica e as instalações industriais em execução.

"Tratamos dos principais projetos em andamento em Mato Grosso do Sul, como as empresas de celulose que estão chegando, tanto da Suzano como da Arauco, as indústrias de etanol de milho que tem avançado, do interesse da indústria de fertilizantes", explica o governador.

Segundo Riedel, Alckmin acompanha o crescimento do Estado e demandas em decorrência desse desenvolvimento de perto.

"Foi um alinhamento muito positivo. Já passamos as grandes prioridades do Estado para o Governo Federal e estão todos empenhados para fazer acontecer, que esses projetos sejam concretizados", comentou o governador.

Também estiveram presentes na reunião a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e os secretários estaduais Jaime Verruck e Eduardo Rocha.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também