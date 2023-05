Riedel se encontra com o embaixador da União Europeia e embaixadores

O governador Eduardo Riedel esteve na manhã desta quinta-feira (25), com chefes de missões diplomáticas da União Europeia radicados no Brasil apresentando as potencialidades de negócios entre Mercado Comum Europeu e o brasileiro

A comitiva é composta pelos seguintes representantes dos estados membros: Malta, Bélgica, Suécia, Croácia, Dinamarca, Portugal, Chéquia, Lituânia, Chipre e Polônia, além do chefe da União Europeia, embaixador Ignacio Ybañez.

Junto com o governador Eduardo Riedel, eles participaram da palestra "Encontro MS-EU: Potencialidades para o Desenvolvimento em Comum", realizadas no Bioparque Pantanal. “Recebemos hoje aqui 12 países da União Europeia, para poder mostrar a eles um pouco do processo de crescimento e desenvolvimento de MS nos próximos anos, toda a nossa industrialização dos produtos da agropecuária e os níveis que precisamos melhorar", destacou o governador.

São 27 estados-membros e a União Europeia interessados no projeto de Carbono Neutro até 2030, implementado por Mato Grosso do Sul. "É muito importante esse entrosamento, assim muitas empresas podem ter em MS um bom ambiente de desenvolvimento", concluiu Riedel. Objetivo do Governo do Estado é beneficiar o desenvolvimento através dos laços entre Mercosul e União Europeia.

Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez Rubio comentou sobre o processo de retomada das visitas aos estados brasileiros. “Isso parou por conta da Covid. A escolha de vir a MS não foi à toa, era um estado que queríamos visitar, mostrou-se estar muito internamente em concordância das áreas que queremos avançar, com foco na sustentabilidade, com o objetivo de adotar o estado carbono neutro".

Ignácio endossou o "desafio verde", defendido pela UE e em consonância com os objetivos do Estado. "Vamos ter uma agenda intensa e extensa aqui e vamos falar com empresários, industriais, agrícola, os representantes das nações indígenas, são partes do projeto que queremos. Esse encontro é importante pra mim e para os representantes dos estados membros que estão me acompanhando.”

