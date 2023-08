Riedel se reúne com governadores para discutir fundos de compensação

Em reunião nesta quarta-feira (23) com os governadores e senadores de diversos estados, o governador Eduardo Riedel afirmou que eles não podem perder os fundos de compensações com a reforma tributária.

Riedel se reuniu hoje, em Brasília, com os governadores de Mato Grosso, Mauro Mendes; do Paraná, Ratinho Jr; do Pará, Helder Barbalho; e de Goiás, Ronaldo Caiado; e seus senadores para discutir o assunto.

"O que se discutiu hoje aqui com os quatro estados, que tem fundos de investimentos específicos e lastreados em contribuições de cadeias produtivas não podem perder esta importante fonte de investimento. O Mato Grosso do Sul tem R$ 1,6 bilhão, o Pará quase R$ 2 bilhões, o Mato Grosso mais de R$ 3 bilhões e que são responsáveis por investimentos que dão competitividade a esses estados em rodovias, infraestrutura e capacidade de atração de empresas", afirmou o governador.

Sendo favorável à reforma, Riedel destacou que é necessária atenção neste ponto, já que a perda dos fundos pode significar uma estagnação econômica.

"Não há nem o que se discutir em relação a algo que está a mais de 20 anos em vigor, com contribuição e que não se desestabiliza de maneira alguma o conceito da reforma tributária", analisou.

A reunião ocorre alguns dias antes da sessão prevista para a próxima terça-feira (29) no plenário do Senado, onde serão ouvidos os 27 governadores brasileiros em relação à reforma tributária.

"Na semana que vem, iremos levar a importância da preservação dos recursos destes fundos", afirmou.

