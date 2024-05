Riedel se reúne com novo delegado-geral da Polícia Civil para alinhar metas

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve com o novo delegado-geral da Polícia Civil de MS, Lupérsio Degerone Lucio, que tomou posse oficialmente do cargo na última sexta-feira (24). O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), na DGPC (Delegacia Geral de Polícia Civil), e contou com a participação dos secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp) e Rodrigo Perez (Segov), além dos membros da nova diretoria e do Conselho Superior da Polícia Civil.

A reunião foi para estabelecer metas e desenvolver novos projetos pensando no Estado. Com trabalho voltado ao atendimento à população, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul se destaca atuando na garantia da segurança pública e no trabalho de investigação criminal. MS é o Estado com maior índice de elucidação de inquéritos no país, com 94,9%.

O índice, divulgado no ano passado, por meio do estudo da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia do Brasil) – realizado com base nos dados do ano de 2022 – é semelhante à resolução de inquéritos policiais da Suíça que teve taxa de 95%, referente aos anos de 2021 e 2022.

“Foi uma conversa extremamente produtiva com a diretoria que foi nomeada e tem a responsabilidade de conduzir a instituição. Cada área pode colocar um pouco sua visão e os desafios que tem pela frente. Reafirmo o compromisso do Governo com a Polícia Civil, para podermos entregar cada vez mais para a sociedade, que é o objetivo de todos”, afirmou Riedel.

Em 2023, o Governo do Estado investiu mais de R$ 29,3 milhões na Polícia Civil, em ações para o enfrentamento da violência contra a mulher, redução de mortes violentas intencionais e plano nacional de segurança nas escolas, além de processo de aquisição de equipamentos e viaturas, para a melhoria do trabalho e atendimento à população.

Todo o investimento na Polícia Civil retorna em melhoria da qualidade de vida da população. Nos primeiros quatro meses deste ano, diversos crimes tiveram redução no Estado, os roubos caíram 28,6% e os homicídios registraram queda de 13,6%, ambos em relação ao mesmo período do ano passado.

“Traçamos várias estratégias para fazermos a instituição crescer, se modernizar e entregar o melhor que temos, que são os serviços disponíveis para a população”, afirmou o novo delegado-geral, Lupérsio Lucio.

