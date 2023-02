Riedel deixa mensagem na abertura da 1ª Sessão Legislativa

Na abertura da 1ª Sessão Legislativa da Assembleia Legislativa de 2023, o governador Eduardo Riedel destacou ações da gestão passada e expectativas para os próximos quatro anos.

A instalação da 1ª Sessão Legislativa aconteceu na manhã desta quinta-feira (2) no Plenário Júlio Maia, foi concedido espaço para a apresentação da mensagem do Poder Executivo aos representantes do povo.

Entre as medidas destacadas por Riedel estão o enfrentamento a Covid-19, o Governo Presente nos municípios e a criação de empregos. Para seu mandato, governador apontou diálogo em Brasília. "MS tem levado ao Governo Federal todos os projetos no horizonte dos próximos quatro anos. O governo Lula tem se colocado a disposição para implementar no Estado. Na primeira oportunidade gostaria de trazer para essa Casa e discutir os projetos".

Riedel também prometeu descentralização dos recursos estaduais para os municípios. "Trabalhando em conjunto MS poderá esperar um ciclo de desenvolvimento, crescimento e buscar o melhor para a nossa gente".

Logo após dar a palavra, Riedel entregou o documento de prestações de contas ao presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro.

