Rodrigo Agostinho assume presidência do Ibama

O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) foi anunciado neste sábado (14), pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), como o novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama).

Biólogo, advogado e ambientalista, tem mestrado em Ciência e Tecnologia com ênfase em biologia da conservação, Agostinho atualmente é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso, e tem extensa atuação política na área.

Além disso, o parlamentar também foi membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) por mais de 10 anos e é membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN).

Em seu Twitter, o parlamentar agradeceu o convite para ocupar o cargo, e afirmou que fará “uma gestão técnica, valorizando o trabalho dos servidores".

Faremos uma gestão técnica, valorizando o trabalho dos servidores.



Obrigado pelo convite e confiança, ministra @MarinaSilva.



Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor! — Rodrigo Agostinho (@rodrigoagost) January 14, 2023

