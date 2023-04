Rose diz que "tem que ser na legalidade"

A ex-deputada federal Rose Modesto, junto de outros 17 membros do União Brasil, foram pegos de surpresa ao serem excluídos, sem nenhum motivo aparente, da executiva do diretório estadual por ordem da senadora Soraya Thronicke, atual presidente da Sigla em MS.

Ao JD1, Rose disse que nunca fez política com brigas e desentendimentos, mas que lutará para garantir que a eleição para presidência da sigla ocorra dentro da legalidade.

“Então, fiquei sabendo dessa situação pelas 17 pessoas que são membros do União Brasil que a senadora tirou da executiva do Partido, inclusive eu. Tirou sem nenhuma razão legal. Tirou 17 membros que não acompanharia ela na eleição e colocou de forma ilegal 14 novos membros”, explicou a ex-parlamentar.

Rose ainda afirmou que, apesar da situação, continuará no partido e irá disputar a presidência do partido. “Ganhar e perder faz parte, mas tem que ser no voto, na transparência e legalidade. É isso que os membros do partido União Brasil querem e tem direito”, comentou.

Entenda a situação

A senadora Soraya Thronicke, atual presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, expulsou, pouco tempo antes das eleições para presidência do partido, 17 membros da executiva do diretório estadual e os substituiu por outros 14 membros.

No entanto, as ações da senadora foram anuladas logo em seguida por meio de uma decisão judicial do juiz Fábio Saad Peron, da 15ª Vara Cível de Campo Grande, que determinou que a sigla suspenda a eleição e se abstenha “de promover a alteração da composição da comissão estadual para que seja assegurado o direito ao voto dos membros e dos diretores inativados/excluídos indicados e que não sejam computados os votos dos membros ativados/incluídos relacionados”.

Além disso, o magistrado determinou que os membros sejam restituídos imediatamente aos cargos. O União Brasil seguiu o entendimento do juiz e determinou que Rose e os demais membros sejam renomeados.

