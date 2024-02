Rose Modesto abre série com pré-candidatos a prefeito

O JD1 abre a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande na Eleições 2024, com a Rose Modesto.

A superintendente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), irá falar sobre política, e as pretensões para o município.

A entrevista vai ao ar na próxima segunda-feira (26), às 17h30, nos canais do JD1 Notícias. Acompanhe!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também