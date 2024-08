Sabatina JD1: Jorge Batista estará ao vivo nesta sexta às 16h

O candidato do PCO, Jorge Batista encerra a primeira fase da Sabatina do JD1 Notícias no programa que vai ao ar nesta sexta-feira (30), a partir das 16h.

A entrevista que aborda as principais propostas de governo do candidato pode ser acompanhada nas redes sociais do JD1Notícias.com e pelo Youtube do portal.

Todos os demais candidatos já passaram pela Sabatina do JD1 e as entrevistas também estão disponíveis no link.

