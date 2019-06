Sargento brasileiro é detido com droga em aeroporto na Espanha

Priscilla Porangaba, com informações do El País

Um sargento da Aeronáutica foi detido por portar droga na bagagem, no aeroporto de Sevilha, na Espanha nessa terça-feira (25)

O militar, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, viajava na comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro, cujo destino final é Osaka, no Japão. A detenção levou o governo brasileiro a mudar a escala da viagem, de Sevilha para Lisboa.

O ministério da Defesa confirmou, por meio de nota, a detenção do sargento, e afirmou que os fatos estão sendo apurados e um inquérito policial militar será instaurado.

Já Bolsonaro foi ao Twitter para afirmar que havia sido "informado" da detenção e determinou ao ministério da Defesa "imediata colaboração com a polícia espanhola e que, se comprovado crime, o militar será "julgado e condenado na forma da lei".

O presidente, ex-capitão do Exército Brasileiro, também escreveu que as Forças Armadas têm em seu contingente mais de 300.000 homens e mulheres "formados nos mais íntegros princípios da ética e da moralidade".

A comitiva viaja ao Japão para participar da cúpula do G-20. Segundo O Estado de S. Paulo, o sargento detido embarcou em Brasília, no avião da reserva da Presidência, o Embraer 190, do Grupo de Transportes Especiais da Força Aérea Brasileira (FAB), que transportava três tripulações de militares para a missão.

A primeira equipe, que inclui piloto e copiloto, assumiu o voo de Bolsonaro e sua equipe em Lisboa, no Airbus 319, para cumprir o segundo trecho da viagem até Osaka.

O militar detido, que não trabalha na presidência e sim na FAB, não integrava esse grupo, de acordo com o jornal. Ele pertence à segunda equipe de tripulação, que presta serviço no avião reserva. Ele exercia a função de comissário de bordo.





