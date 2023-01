Secretários ajudarão MS 'saltar para o novo futuro', diz Riedel

Os secretários do governo de Eduardo Riedel, que começou neste domingo (1°), foram empossados de maneira nada convencional. Já na abertura da cerimônia, o mediador comentou que “esse governo tem o objetivo de trazer a modernidade ao MS”.

A solenidade contou com apresentações de artistas regionais, história do Estado e homenagem ao time de futebol Operário, recital de poema da obra de Manuel de Barros abrindo o evento.

Após isso, Eduardo Riedel e sua esposa Monica Riedel subiram ao palco para entregar ‘presentes’ ao ex-governador Reinaldo Azambuja e esposa Fátima Azambuja, como forma de homenagear os dois. Fátima ganhou uma arte que representa a resistência e a força da mulher sul-mato-grossense. Reinaldo foi presenteado com um troféu com a inscrição “A homens que se sucedem, mas que nunca se substituem”.

Dando seguimento a posse dos secretários, o vice-governador José Carlos Barbosa e sua esposa Maristela de Castro Menezes foram chamados para subir ao palco.

Um por um, os secretários foram chamados para assinar a posse.

Secretária de Governo e Gestão Estratégica (Segov) - Deputado Pedro Caravina

Secretária de Estado da Casa Civil – Eduardo Rocha

Controladoria Geral do Estado (CGE) – Carlos Eduardo Girão de Arruda

Secretária de Estado de Fazenda (Sefaz) – Flávio César

Secretária de Estado de Administração (SAD) – Ana Carolina Nasdes

Procuradoria Geral do Estado (PEG) – Ana Carolina Ali Garcia

Secretária de Estado de Educação (SED) – Hélio Queiroz Daher

Secretária de Estado de Saúde (SES) – Márcio Simões Corrêa

Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – Antônio Carlos Videira

Secretária de Estado dos Direitos Humanos e Assistencia Social (SEDHAS) – Elisa Cleia Nobre

Secretária de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) – Marcelo Miranda

Secretária de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) – Jaime Verruck

Secretária de Estado Infraestrutura e Logística (Seilog) – Hélio Paluffo

Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) – Eliane Detoni

Encerradas as assinaturas de todos os secretários e secretárias, Riedel e Barbosinha também fizeram as suas rubricas, finalizando assim a posse dos escolhidos para compor o governo.

Durante discurso, o novo governador destacou que o trabalho conjunto dos empossados fará com que o estado ‘salte’ para um futuro promissor. “Só andando, percorrendo e ouvindo é que saberemos entender as agonias e as angustias da nossa população. Esse não por acaso é o conceito e a linha mestra do nosso programa: O salto para o novo futuro. Ele se consumará no corpo de projetos de grande envergadura que estão sendo preparados, para que se concretize e se consolide uma autentica mudança de patamar de Mato Grosso do Sul, ficando sob a guarda das senhoras e dos senhores empossados”, disse.

Ao finalizar, Riedel deixou uma primeira recomendação expressa. “Vamos trabalhar com uma intensa e produtiva conexão entre agenda de governança e agenda da nossa sociedade. Temos que resgatar a capacidade de sermos compreendidos como os agentes transformadores para melhor da vida das pessoas. Este será nosso desafio”, finaliza.

