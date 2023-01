JD1TV:Derrotados, bolsonaristas deixam o CMO

A movimentação que começou dia 31 de outubro em frente ao Comando Militar do Oeste em Campo Grande, vem findando nesta segunda-feira (2), diante da posse do presidente da República eleito.

Os manifestantes, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro tomaram conta da Duque de Caxias dia 31 de outubro de 2022, por não aceitar o resultado das eleições que elegeram Lula, entre os protestos, eles pediam votações no papel e a interferência das Forças Armadas.

Além de buzinaços na avenida em frente ao quartel da Capital, os atos antidemocráticos contaram com caminhoneiros fechando rodovias estaduais em todo o Brasil. Além de agressões contra a imprensa. Nesse período o Supremo Tribunal Federal (STF) também determinou a identificação dos veículos e proprietários que estavam obstruindo as vias em frente ao CMO.

A esperança dos bolsonaristas minguou com Lula subindo a rampa e Jair Bolsonaro viajando para Orlando, nos Estados Unidos e deixando Hamilton Mourão (Republicanos) assumir até o sábado (31/12). Com a derrota, os manifestantes levantaram as barracas e aos poucos vão desocupando a via em frente ao CMO.



