Semanas após alta, Zeca do PT volta a ser internado

O ex-governador e atual deputado estadual Zeca do PT voltou a ser internado semanas após receber alta no hospital da Cassems em Campo Grande. Desta vez, o político foi diagnosticado com dengue e retornou aos cuidados da equipe médica nessa segunda-feira (10).

Segundo publicado pela assessoria do parlamentar “a internação foi recomendada pelos cardiologistas da Cassems por conta do tratamento de recuperação que Zeca está fazendo em virtude das angioplastias coronarianas que realizou no mês de março”, disse a nota.

A esposa de Zeca, Gilda Maria dos Santos, informou que a internação é uma medida de segurança para Zeca cuidar melhor da hidratação do organismo e os médicos monitorarem se há risco da doença afetar o coração do ex-governador.

Internação anterior

Anteriormente, o deputado havia realizado dois cateterismo, sendo o primeiro no dia 13 de março e o último no dia 16. A medida foi tomada após ele continuar se queixando de dores no tórax. Ele teve alta assinada pela equipe médica no dia 18 de março e foi para casa.

