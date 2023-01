Senado aprova intervenção federal no DF

Sarah Chaves com informações do Senado Federal

O decreto presidencial que determina intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal foi aprovado no Plenário do Senado nesta terça-feira (10), após ter passado por aval na Câmara dos Deputados.

O relator, Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP) afirmou que a medida é dura, mas necessária diante da gravidade dos atos que classificou como "terroristas".

Oito senadores manifestaram-se contrários à medida, um deles, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou ser necessário ouvir o depoimento de cada um dos presos durante a manifestação.

A intervenção é limitada à área de segurança pública do Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023, com o objetivo de encerrar o “grave comprometimento da ordem pública marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos”.

