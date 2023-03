Senado aprova projeto que nomeia Ayrton Senna como Patrono do Esporte do Brasil

Ayrton Senna, um dos nomes mais famosos do automobilismo brasileiro e mundial, recebeu nesta quarta-feira (29) o título de Patrono do Esporte do Brasil pelo Senado Federal após aprovação de um projeto na Casa.

“Ele foi um ídolo nacional que representava a esperança de um povo carente de vitórias e grandes conquistas. Ele proporcionava a alegria das manhãs de domingo, a certeza da vitória e, em cada conquista, fazia questão de demonstrar o seu orgulho de ser brasileiro”, explicou o senador Dário Berger no relatório.

O projeto que confere o título ao piloto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para sanção presidencial.

