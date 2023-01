"Só o crescimento dá soluções", diz Riedel antes da posse

Em entrevista antes da posse, Eduardo Riedel (PSDB) falou sobre os conselhos dados pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, pontuando que “dará sequência no modelo de trabalho”. O governador também falou a respeito das suas principais metas para os próximos quatro anos, apontando uma “obsessão pelo crescimento e bem estar das pessoas”.

“Reinaldo liderou o Estado por anos por uma transformação e eu participei desse processo. Fico muito à vontade para assumir agora. Mas sempre é bom ouvir os conselhos políticos de uma pessoa que tem mais de 30 anos de vida pública”, comenta.

Durante a conversa, ainda ao falar sobre Reinaldo, Riedel pontuou que dará continuidade ao modelo de trabalho deixado pelo seu antecessor. “Claro que faremos isso do meu jeito e da minha maneira. Afinal são ambientes e situações diferentes. Como eu sempre disse também: A sociedade é dinâmica e a política é reflexo dessa sociedade. É assim que nós vamos conduzir Mato Grosso do Sul”.

Sobre as expectativas para os próximos anos, o governador comentou que irá apostar no crescimento do Estado. “Uma obsessão pelo crescimento, bem estar das pessoas e resgate daqueles que estão a margem do desenvolvimento do estado. Iremos ter um olhar muito atento a isso, pois a sociedade precisa ter um crescimento com inclusão e justiça social. Mas é só o crescimento que pode dar solução a essas situações e essa é a premissa básica do nosso governo”, finaliza.

Deixe seu Comentário

Leia Também