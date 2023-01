Soraya afirma que Bolsonaro pode ser ouvido na CPI dos Atos Antidemocráticos

A senadora Soraya Thronicke (União-MS) disse nesta segunda-feira (9), durante entrevista ao programa Meio-Dia em Brasília, que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos poderá convocar o ex-presidente Bolsonaro (PL) para prestar esclarecimentos.

A CPI, que foi protocolada pela sul-mato-grossense no último domingo (8) após atos terroristas que resultaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, já obteve assinaturas suficientes e, segundo a parlamentar, se espera que haja leitura do documento ainda nesta terça-feira (10).

No documento, Soraya diz que os atos foram realizados por manifestantes "inconformados com o resultado do processo eleitoral, o que viola, frontalmente, o Estado Democrático de Direito e as instituições públicas".

O senador Renan Calheiros (MDB) também protocolou um pedido semelhante ao da senadora no mesmo dia.

Com a quantidade mínima de assinaturas atingidas, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidir se a CPI será ou não instaurada, pois existe a possibilidade que o recolhimento de assinaturas seja refeito, já que os parlamentares eleitos nas eleições de 2022 assumem seus mandatos em fevereiro.

Confira a lista de parlamentares que assinaram o requerimento:

Soraya Thronicke (UNIÃO-MS)

Giordano (MDB-SP)

Telmário Mota (PROS-RR)

Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)

Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)

Paulo Paim (PT-RS)

Alessandro Vieira (PSDB-SE)

Humberto Costa (PT-PE)

José Serra (PSDB-SP)

Marcos do Val (PODEMOS-ES)

Leila Barros (PDT-DF)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Jean Paul Prates (PT-RN)

Flávio Arns (PODEMOS-PR)

Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR)

Margareth Buzetti (PSD-MT)

Kátia Abreu (PP-TO)

Weverton (PDT-MA)

Jorge Kajuru (PODEMOS-GO)

Mara Gabrilli (PSDB-SP)

Jaques Wagner (PT-BA)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Nilda Gondim (MDB-PB)

Styvenson Valentim (PODEMOS-RN)

Irajá (PSD-TO)

Otto Alencar (PSD-BA)

Eduardo Braga (MDB-AM)

