Soraya oficializa filiação ao Podemos

Após anunciar sua saída do União Brasil, a senadora Soraya Thronicke se filiou oficialmente ao Podemos na tarde desta quarta-feira (28), durante ato coletivo no salão azul do Congresso Nacional, em Brasília.

Com isso, Soraya se torna a segunda senadora a abandonar o União e migrar o Podemos no mês de março. O primeiro foi Rodrigo Cunha, de Alagoas.

Soraya comentou, durante o evento, sobre sua trajetória no União, e agradeceu o tempo que passou na legenda, e detalhou sua empreitada como candidata à presidência durante as eleições de 2022.

“Não existe vida política sem partido. Saio do União Brasil deixando portas abertas e gratidão. Consegui ser eleita senadora, não pedi pra ser candidata à Presidência, fiz por questão partidária. Tudo que aconteceu dentro da campanha… Foi um milagre de chegar em 2 pontos com poucos dias [de candidatura]”, comentou.

“Somos assediados e muitos trocam de partido como quem troca de roupa. É uma mudança significativa, é um momento sério porque determina o futuro de nossas vidas e do grupo. Espero mudar o partido para melhor, trazendo minha força e minha garra. Não venho só, venho com o time que é muito caro pra mim”, completou.

