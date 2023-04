Estande da capital na Expogrande atraiu comitivas internacionais

O Stand PrefCg, idealizado pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, naugurado na Expogrande na última quinta-feira (13), já recebeu eventos, recepção de empresários, autoridades municipais e estaduais, além de comitivas internacionais.

“Por aqui já passaram delegações internacionais, encontro de mulheres empresárias e até lançamento de eventos no ramo da gastronomia. Tudo isso em poucos dias, já que inauguramos o espaço há alguns dias. Essas ações vão ao encontro do nosso projeto prioritário, que é o desenvolvimento econômico e fomento do turismo na Capital. O espaço segue aberto para a visitação de toda população até o próximo domingo”, afirmou Adriane.

Diariamente são oferecidas oportunidades para os empresários que passam pelo local, para que eles possam conhecer as últimas tendências e inovações do mercado de negócios por meio de palestras, workshops e muito mais.

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, elogiou os esforços para a retomada do evento no seu local de origem e destacou a importância da presença do estande neste contexto.

“Foram 126 dias trabalhando na retomada do evento. Quero frisar a importância do conhecimento em todas as áreas, sendo este lugar um celeiro com mais de 30 palestras nos próximos dias, um espaço para fortalecer parcerias e impulsionar negócios. Essa é também a intenção da Expogrande e estamos gratos pela participação e o olhar do Executivo Municipal neste sentido. Com essa parceria, delegações de países vizinhos passarão por aqui, sendo uma oportunidade para os criadores realizarem networking e, neste contexto, acreditamos que bons negócios serão fechados ao longo desses dias”, comentou.

A cerimônia de abertura contou com a participação deputados federais e estaduais, vereadores, a senadora Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel.

“Parabenizo pelo propósito, muito importante para a nossa Capital, além de participar da feira mais tradicional do nosso Estado, esse estande traz o senso de oportunidade para Campo Grande através da Rota Bioceânica, uma sala de negócios, para que todos que passarem por aqui possa conhecer as oportunidades da nossa Capital”, comentou a senadora durante a inauguração do espaço.

Riedel também foi um dos muitos que teceram elogios aos trabalhos realizados e ao retorno da Expogrande da maneira que o Estado conhece.

“A Expogrande é uma vitrine da nossa atividade agropecuária, em todas as cadeias produtivas, e certamente vai ajudar o Estado internacionalmente. Por aqui vão passar delegações de diversos países. É muito bom ver a Expogrande retornando com essa grandeza para impulsionar a economia do nosso Estado."

