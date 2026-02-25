Menu
Política

Tereza Cristina anuncia que será relatora do acordo Mercosul-UE no Senado

Tratado avança no Congresso Brasileiro e segue agora para votação nos plenários da Câmara e do Senado

25 fevereiro 2026 - 17h39Redação, com CNN
Senadora Tereza CristinaSenadora Tereza Cristina   (Foto: Divulgação)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou nesta quarta-feira (25), em Brasília, que será a relatora no Senado do acordo entre Mercosul e União Europeia. Ontem recebi a missão de relatar o acordo no Senado. Agora vou ter que sentar e estudar, porque são 9 mil páginas”, disse.

O tratado avança no Congresso brasileiro após ter sido aprovado na representação do país no Parlamento do Mercosul nesta terça-feira (24). O texto segue agora para votação nos plenários da Câmara e do Senado, e a expectativa é que os deputados analisem o acordo ainda nesta quarta-feira.

O documento, porém, enfrenta dificuldades com representantes do agro no Congresso Nacional. A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) tem defendido o avanço com ressalvas para proteger os produtos brasileiros, mas o governo tem sinalizado que possíveis mudanças possam ocorrer após a entrada em vigor do tratado.

Tereza Cristina afirmou que a análise do Senado deverá se concentrar nos impactos internos do acordo e nas ferramentas de defesa comercial do país. “É um acordo enorme, complexo, e o Brasil precisa olhar com cuidado. Tem pontos colocados no final da negociação que preocupam, principalmente algumas salvaguardas que claramente foram desenhadas para proteger setores europeus”, declarou.

Segundo ela, a discussão não deve se limitar ao texto do tratado, mas à capacidade do país de reagir a possíveis desequilíbrios comerciais. “Não adianta assinar um acordo desse tamanho se o Brasil não estiver preparado internamente. Nós vamos ter que melhorar nossos instrumentos para enfrentar qualquer distorção que apareça”, afirmou.

A senadora também disse que o cenário internacional exige que o país trate comércio exterior como tema estratégico. “Hoje o comércio virou instrumento de poder. Quem não tiver estratégia vai ficar para trás. O Brasil precisa decidir onde quer chegar e como vai se posicionar no mundo”, disse.

