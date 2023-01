Encontro de Riedel e Lula está marcado para esta segunda-feira

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início da noite desta segunda-feira (9). O encontro era previsto para o dia 27 de janeiro, mas em virtude dos atos antidemocráticos em Brasília, a reunião foi adiantada.

Está previsto a presença de demais governadores de outros estados, seja presencialmente ou virtualmente. O compromisso entre os políticos está na agenda oficial do Presidente da República.

A reunião ainda deve contar com a presença de integrantes de ministérios e chefe dos demais Poderes.

Durante o domingo (8), Riedel usou as redes sociais para informar que viajava para São Paulo, onde cumpria, segundo ele, "importantes agendas". Mas, também usou o Twitter para repudiar os ataques de vândalos ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

"É inaceitável na nossa democracia o uso da violência, o vandalismo e a depredação de patrimônio público e privado em quaisquer tipos de manifestações. Não podemos aceitar a afronta à democracia e ao Estado democrático de direito", escreveu.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também