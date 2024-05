Tiago Botelho deixa a SPU-MS em preparação para corrida eleitoral em Dourados

Às vésperas de deixar o cargo, a gestão de Tiago Botelho à frente da Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU-MS) foi reconhecida pela ministra Esther Duek, do Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

“Dediquei tempo e esforço para dar a devida visibilidade ao Patrimônio da União. A partir de junho, meu foco será a corrida eleitoral pela prefeitura de Dourados”, afirmou o agora pré-candidato à prefeitura de Dourados.

Botelho e a equipe da SPU-MS, em ritmo de despedida, realizaram nesta quarta-feira (29) várias entregas significativas no âmbito do Programa Federal Patrimônio da Gente, uma delas sendo a colaboração com o município de Ponta Porã para o desenvolvimento do Loteamento Residencial Elfrida Winckler Antunes.

Além disso, o órgão reforçou seu compromisso com a justiça e segurança pública ao doar três propriedades de relevância estratégica ao Mato Grosso do Sul. Um dos terrenos será a nova sede da Polícia Civil em Aquidauana, enquanto outro, de 5.952 m² em Campo Grande, será destinado ao Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Ainda na Capital, a SPU-MS doou um lote de 5.440 m² para o Fórum da Mulher, da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo ampliar o acesso à justiça para os grupos mais vulneráveis.

Também houve a doação de uma área de 72.600 m² ao município de Eldorado, destinada à implantação de uma Unidade de Valorização de Recicláveis, e a firmação de um acordo de cooperação entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) de Mato Grosso do Sul.

Outro marco foi a assinatura, ao lado do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), em parceria com o prefeito Josmail Rodrigues (PSDB), do Contrato de Cessão da Gruta Nossa Senhora Aparecida em Bonito, feito que marca um avanço para o ecoturismo do município.

