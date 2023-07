Trabalharei por um "caminho alternativo", diz Eduardo Leite na Capital

O governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), Eduardo Leite, esteve em Campo Grande durante a manhã deste sábado (8), participando do “Diálogos Tucanos”.

Esta é uma série de eventos que vem acontecendo em diversas regiões do país. A reunião contou com a presença do presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, e do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Ao falar os desafios do partido nos próximos anos, Eduardo Leite destacou que agora é o momento de discutir a ‘honra’ do partido no meio da polarização que se formou desde as eleições de 2018. “Precisamos reconhecer a espinha dorsal do pensamento político do PSDB, das nossas propostas. Para que a partir disso, a gente consiga realinhar estratégia de comunicação para conseguirmos mobilizar a sociedade brasileira na direção ao que nós acreditamos, que é uma posição ao centro que seja serena, responsável, equilibrada e que não quer colocar brasileiros contra brasileiros”, pontuou.

Durante sua fala, o presidente nacional do partido destacou ainda a pretensão é voltar ao espaço de protagonismo para o PSDB e para o Brasil, mostrando que existe alternativa para a polarização que se formou, que existe respeito a quem pensa diferente.

Perguntado sobre sua possível candidatura a presidente e pretensões políticas, ele informou que pretende seguir ‘os caminhos que a política’ tem a oferecer.

“A minha aspiração política verdadeira, mais do que ser isso e ocupar o espaço, é poder fazer uma transformação na realidade a minha volta. O que posso dar certeza, é de que vou trabalhar para que o país possa ter em 2026 um caminho alternativo a essa polarização. Com tudo isso, se eu entender que posso dar uma contribuição liderando o processo: Vamos embora. Se for outro nome, que melhor possa fazer isso, vamos engajar também”, explicou Leite.

