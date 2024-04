Trabalho de Gerson Claro no combate à violência doméstica é homenageado pela PM

O trabalho de combate a combate à violência contra a mulher, que vem sendo exercido pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, foi homenageado pela Polícia Militar.

O deputado recebeu a medalha "Tenente-Coronel PM Ana Neiza Baltha", comenda concedida a civis e militares que tenham demonstrado dedicação e trabalho no combate à violência contra a mulher.

"Recebo esta homenagem com humildade e profunda gratidão. Reforço o compromisso de colocar nosso mandato em defesa de uma sociedade mais justa, igualitária, em que a violência doméstica e de gênero seja definitivamente abolida ", comenta Gerson.

O ato de entrega da comenda foi realizado no Comando da Polícia Militar, teve a participação da vice-comandante da PM, coronel Neidy Nunes Centurião e do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Jerson Domingos, que também recebeu a medalha.

A medalha - A tenente Coronel PM Ana Neize Baltha, cujo nome está presente na medalha entregue, foi integrante da primeira turma de oficiais femininas da PMMS, ingressa no ano de 1984. Com 23 anos de carreira, a Tenente Coronel tornou-se exemplo para os colegas de dedicação ao trabalho.

Esta foi a primeira vez que a medalha foi concedida. Criada em 8 de março de 2010, até o ano passado, a honraria era entregue em forma de prêmio, mas em outubro foi realizada sua conversão para medalha.

