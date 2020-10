Trump e primeira-dama dos EUA têm teste positivo para coronavírus

Donald Trump, O presidente dos Estados Unidos, informou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama do país, Melania Trump, testaram positivo para o novo coronavírus. "Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos passar por isso JUNTOS!", escreveu Trump, em sua conta oficial do Twitter.

Trump havia comunicado que esperava o resultado do teste, feito após a confirmação de que uma assessora da Casa Branca, Hope Hicks, contraiu a doença. Hicks atua diretamente com Trump e viajou com ele nesta semana a bordo da aeronave presidencial para eventos eleitorais. Até o momento, ela é a assessora mais próxima de Trump que foi infectada pelo coronavírus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Trump, de 74 anos, faz parte do grupo de risco para a Covid-19 tanto por causa de sua idade e também porque é considerado como alguém que tem sobrepeso. Ele manteve boa saúde durante seu mandato, mas não é conhecido por exercitar-se regularmente, nem por manter uma dieta saudável.

Trump minimizou a gravidade da pandemia no início e por várias vezes previu que ela iria embora. Ele raramente usa máscara em público e critica as pessoas, incluindo o candidato democrata na eleição presidencial de 3 de novembro, Joe Biden que usam.

Mais de 200 mil pessoas morreram por causa da Covid nos EUA, com os idosos e portadores de condições pré-existentes sendo atingidos mais duramente.

Trump, um republicano, pediu que os Estados reabrissem as economia abaladas pela pandemia mesmo com a alta no número de casos e atacou governadores democratas que adotaram medidas para controlar a disseminação do vírus.

Uma autoridade da Casa Branca disse que o rastreamento de contatos do presidente estava em andamento.

O médico de Trump, Sean Conley, disse esperar que o presidente cumpra seus deveres "sem interrupções" enquanto se recupera.

"O presidente e a primeira-dama estão bem neste momento e eles planejam permanecer em casa, dentro da Casa Branca, durante sua convalescença", escreveu Conley em comunicado distribuído à imprensa.





