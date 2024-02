Ucrânia diz que Rússia atacou Kiev com novo modelo de míssil hipersônico

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou em 2018 o modelo de míssil hipersônico Tsirkon (zircão, em russo) como uma das "armas invencíveis". A Ucrânia acusa o governo russo de atacar Kiev com essa arma, um modelo novo no confronto. Sendo o segundo a ser usado pelas forças armadas do país europeu.

Após análises forenses, foi constatado que a arma é um míssil de cruzeiro hipersônico 3M22 Tsirkon. Em testes, alcançou nove vezes a velocidade de 11 mil km/h. Criado para ser um míssil antinavio mas também, para acertar alvos terrestres.

O analista militar de Moscou, Ivan Barabanov, acredita que o lançamento do míssil em direção a Ucrânia tenha sido um teste, pois ele nunca foi usado em combate e não tem em grandes quantidades. Em 2023, o Ministério da Defesa encomendou 10 unidades e elas ainda estão em fase de construção.

Até então, a Rússia vinha usando o míssil hipersônico Kinjal (punhal). O Tsirkon são mais dificeís de detectar, mas estão longe do resultado final. Por isso, Kiev afirmou que o míssil só foi usado no ataque noturno do dia 07 de janeiro. Os ucranianos acreditam que seja mentira.

