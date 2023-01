Vander diz que UFN3 pode funcionar este ano

Em entrevista à rádio CBN na manhã desta segunda-feira (30), o deputado federal Vander Loubet, que caminha para o sexto mandato, falou sobre diálogo na gestão do governador Eduardo Riedel, conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas e coordenação de bancada.

Vander ressaltou que antes do Fórum do Governadores, do qual Riedel participou em Brasília na última semana, eles conversaram sobre a viabilização de ferrovias, principalmente para o minério de ferro de Mato Grosso do Sul “Votamos uma Lei que permite a Parceria Público Privada (PPP) com grupos para colocar a obra pra funcionar, com R$ 4 bilhões a gente resolve isso”.

Deputado também ressaltou que a Petrobras irá voltar a discutir a remodelagem da (UFN3), após conclusão da fábrica que atende de 10% a 14% da demanda de fertilizantes do país. “Acredito que dê para colocar ela em funcionamento este ano ainda, 90% dela já está pronta”, declarou.



Seguindo para o sexto mandato, Vander voltou a falar sobre a possibilidade de coordenar a bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso. “Vamos discutir isso a partir de quarta-feira (1°) com a nova bancada, precisamos primeiro tomar posse. Eu tenho dito aos meus colegas que quero ser coordenador para ajudar nosso governo com toda essa experiência”, ressaltou. Resposta já havia adiantado ao JD1 em entrevista .

Ainda sobre sua posição na nova legislatura, Vander apontou efetividade do diálogo do governo de Riedel com o PT. “Nós construímos uma maioria do PT que está apoiando o Riedel, tanto é que nos estamos compondo o governo, fomos determinantes na eleição do Riedel no segundo turno e agora nós ficamos com a Agraer e com as subsecretarias executivas que cuidam da agricultura familiar, povos originários, políticas para as mulheres, questões LGBTQIA+ e indígenas, isso vai ser fundamental para consolidar cada vez mais nosso partido’, frisou.



Como parlamentar, Vander também falou sobre a questão humanitário dos índios Yanomami, e revisão do contrato com a Missão Caiuá, investigada sobre retenção de repasses e as graves condições nas quais se encontra o povo Yanomami. “Eles têm contrato que atende nove estados brasileiros, que precisa ser fiscalizado e cabe ao Ministério Público fiscalizar, a gente já tinha feito uma denúncia e precisamos fazer com que agora esses recursos possam ser bem aplicados", completou.



