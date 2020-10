Vânia Mello vence eleição no CREA-MS

A eleição para o cargo de presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS) aconteceu nesta quinta-feira (1º) das 8h às 19h, e após 2h50min de apuração, a candidata Vânia Mello, acabou vencendo com 55% dos votos. Ela ocupara o cargo de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

Ela disputou com outros dois candidatos, Marco Maia ficou em segundo com 41% dos votos, e Jorge Mastela ficou com 4% dos votos válidos.

2076 pessoas votaram, mas só 2059 foram válidos, teve ainda 3 de votos brancos, 14 de nulos e ainda 7461 abstenções.

Em Mato Grosso do Sul a votação aconteceu nas urnas em 17 cidades: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Desde a criação do Conselho em 1979, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea-MS) nunca teve uma mulher na presidência. Vânia foi eleita presidente da entidade que representa cerca de 10 mil profissionais no Estado.

A nova presidente é diretora licenciada da Mútua, mas deve voltar ao cargo até assumir a presidência do Crea-MS.

Mútua

Hojetambém aconteceu a votação para Diretor Geral da MÚTUA, e o candidato Valter Silva, venceu com 57% dos votos, e ele ocupara o cargo de janeiro de 2021 a dezembro de 2023. O seu único concorrente Jean Saliba ficou com 43% dos votos.

Foram 2076 pessoas votaram, mas só 2015 foram válidos, teve ainda 46 de votos brancos, 15 de nulos e ainda 7461 abstenções.

