Vereador falta à posse por causa de medida judicial de investigação

O vereador Pedro Pepa do Democratas (DEM) faltou à própria posse de convocação na Câmara de Dourados na manhã dessa segunda-feira (23).

O parlamentar teria se ausentado para evitar contato com o Pastor Cirilo Ramão do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), por causa de uma medida judicial que o impede de se aproximar do colega, que assim como ele é investigado na Operação Cifra Negra, que apura suposto esquema de corrupção na Câmara do município.

Eles estavam afastados do cargo desde o dia 30 de agosto, quando foram presos durante a sessão especial que julgava o mandato do vereador Junior Rodrigues (PL).

Pepa e Cirilo retornariam ao parlamento às 18h30 dessa segunda-feira (23), porém, apenas o emedebista esteve presente.

Operação Cifra Negra

A dupla foi presa inicialmente no dia 5 de dezembro de 2018 pela operação por improbidade administrativa. Além deles, também foram alvos da ação o ex-presidente da Câmara, vereador Idenor Machado, o ex-vereador e suplente Dirceu Longhi (PT), empresários e ex-servidores do legislativo douradense.

Deixe seu Comentário

Leia Também