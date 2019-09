Gaeco e Bope realizam operação Breaking Bad

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) deflagram na manhã desta terça-feira (17) a Operação Breaking Bad, para o cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva, 02 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campo Grande, Ladário, Corumbá, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Birigui (SP) e Campinas (SP).

No total são 40 mandados a serem cumpridos e ao menos 20 pessoas presas. O foco da operação é uma organização criminosa atuante no refino e distribuição de cocaína e pasta base. A assessoria do órgão informou que mais notícias serão dadas no decorrer do dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também