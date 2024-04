Vereadores aprovam em 2ª discussão programa "Idade de Sorrir" na Capital

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram quatro projetos de lei durante sessão desta quinta-feira (11). Em 2ª discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei n. 11.004/23, dos vereadores William Maksoud e Carlos Augusto Borges, o Carlão, que autoriza a criação do programa “Idade de Sorrir”, destinado às pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, asilos e abrigos de Campo Grande.

Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.303/24, da Mesa Diretora, que altera uma entidade que será beneficiada com os recursos do Fundo de Investimentos Sociais.

Em única discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.279/24, do Executivo Municipal, que institui homenagem aos guardas civis metropolitanos que faleceram no cumprimento do dever, em gratidão aos relevantes serviços prestados.

Já em 1ª discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.146/23, também da vereadora Luiza Ribeiro, que dá nova redação ao art. 1º da lei n. 6.336/19, que institui o Dia Municipal das Mulheres Negras, Latinas e Caribenhas.

