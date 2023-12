Vereadores aprovam projeto que garante sigilo nas denúncias contra violência doméstica

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram dez projetos na sessão desta terça-feira (5). Dentre eles, o projeto de lei 10.976/23, que dispõe sobre a obrigatoriedade imposta às autoridades que receberem comunicações ou denúncias de fatos que constituam violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, de resguardar sigilo sobre a identidade do noticiante ou comunicante. O projeto é do vereador Professor Juari.

Em regime de urgência, foram aprovados os projetos de decretos legislativos 2.725/23, 2.726/23 e 2.727/23, do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que outorga a Medalha Legislativa “Mérito da Justiça Águia de Haia – Comenda Rui Barbosa” aos desembargadores Vladimir Abreu da Silva, Sideni Soncini Pimentel e Júlio Roberto Siqueira.

Também os projetos de decretos legislativos 2.723/23 e 2.722/23, ambos do vereador Dr. Victor Rocha, que conferem o título de Visitante Ilustre de Campo Grande e Fernando Vilela e Newton Lins Teixeira de Carvalho. Os vereadores também aprovaram o projeto de decreto legislativo 2.721/23, do vereador Betinho, que confere a mesma honraria à Raoul Kouevi.

E, também, o projeto de decreto legislativo 2.724/23, que outorga a Medalha “Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes” a Augusto Cesar Portella Malheiros. A proposição é do vereador Ronilço Guerreiro.

Foi aprovado ainda o projeto de lei 10.969/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o dia 14 de abril como o Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva.

E, por fim, o projeto de lei 11.060/23, do vereador Clodoilson Pires, que institui o 7 de setembro como o Dia Municipal de Conscientização da Distrofia Muscular de Duchenne.

