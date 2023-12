Vereadores aprovam regras para hemoterapia veterinária nesta quinta

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram dez projetos na sessão desta quinta-feira (7). Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.148/23, de autoria do vereador Zé da Farmácia, que estabelece regras para o funcionamento dos estabelecimentos que prestam serviços de hemoterapia veterinária em cães e gatos no município de Campo Grande.

Também em regime de urgência, foi aprovado o projeto de decreto legislativo 2.728/23, do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que outorga a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes ao vereador Ronilço Guerreiro.

Também foi aprovado o projeto de lei complementar 903/23, do vereador Carlão, que altera a lei complementar 476/23, visando prorrogar para o dia 31 de dezembro de 2024 a data para o protocolo dos pedidos de regularização dos proprietários de edificações cuja execução esteja em desacordo com o Código de Obras e a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo.

E ainda o projeto de lei complementar 904/23, também do vereador Carlão, que altera a lei complementar 479/23, visando prorrogar até o dia 31 de dezembro de 2024 a isenção do ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza) incidente sobre a prestação de serviços de Transporte Coletivo de pessoas, por ônibus, na Capital.

Em segunda discussão e votação foram aprovados três projetos em plenário. O projeto de lei 10.969/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o dia 14 de abril como o Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva.

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei 10.976/23, que dispõe sobre a obrigatoriedade imposta às autoridades que receberem comunicações ou denúncias de fatos que constituam violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, de resguardar sigilo sobre a identidade do noticiante ou comunicante. O projeto é do vereador Professor Juari.

E, por fim, o projeto de lei 11.060/23, dos vereadores Clodoilson Pires e Carlão, que institui o 7 de setembro como o Dia Municipal de Conscientização da Distrofia Muscular de Duchenne.

Já em primeira discussão os parlamentares aprovaram outros três projetos.

O projeto de lei 11.034/23, de autoria do vereador Junior Coringa, que institui a data de 13 de dezembro como o Dia Municipal do Deficiente Visual em Campo Grande.

Também o projeto de lei 11.062/23, de autoria do vereador Professor André Luis, que dispõe sobre a obrigatoriedade de intérprete e tradutor indígena nos atendimentos prestados por órgãos públicos no âmbito do município de Campo Grande.

E, por fim, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 11.041/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que institui o Programa Manobra que Salva no município de Campo Grande.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também