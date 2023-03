Vereadores de CorumbÃ¡ vÃ£o a governadoria e falam em "coesÃ£o"

Os vereadores de Corumbá se encontraram nesta quinta-feira (23) com o governador Eduardo Riedel para tratar questões relacionadas à cidade e demonstrarem preocupação em relação ao processo eleitoral de 2024.

Foram de encontro com o governador os vereadores Ubiratan Canhete de Campos Filho, conhecido como Bira, presidente da Câmara Municipal de Corumbá, Luciano Costa, Elinho Junior, Alexandre Vasconcellos e Nelsinho Dib.

“Tratamos de vários assuntos, todos ligados a Corumbá, como novos investimentos do Governo do Estado em nossa região, e também de questões políticas, entre elas, as eleições do próximo ano”, comentou Bira.

O presidente da Casa de Leis corumbaense explica que busca conversações com a classe política para tratar as eleições de 2024. “Hoje, na Câmara, existem pré-candidatos a prefeito da nossa cidade, e estamos trabalhando para que o novo prefeito saia de dentro do Poder Legislativo corumbaense”, disse Bira.

Luciano Costa afirmou que a criação desse grupo que busca coesão para um candidato deve ser reforçada por mais vereadores nos próximos dias. “É muito importante para mostrar à população que, aqui dentro dessa Casa de Leis, existem pessoas comprometidas, que conhecem a fundo todos os anseios da população”, comentou.

O vereador Elinho Junior afirmou que “o momento político de Corumbá precisa ser de diálogo, empatia, sem vaidades e sem imposições”, e que hoje existem pré-candidatos “com capacidade absoluta de administrar a cidade”.

Além dos vereadores, estiveram presentes os secretários estaduais Eduardo Rocha, da Casa Civil, e Pedro Caravina, de Governo, além do assessor especial do governador, Eder Uilson França Lima.

