Vereadores decidem hoje sobre Lei para o Dia Municipal do "Moto Clube"

Três Projetos de Lei estão pautados para a sessão ordinária desta terça-feira (14) na Câmara Municipal de Campo Grande. A sessão ordinária começa às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo canal aberto da TV Câmara (7.3) e pela TV Educativa (Rede E), no canal 4.2.

Segunda discussão

Passa por uma segunda rodada de votações, o Projeto de Lei n. 11.208/23, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande – MS, o Dia Municipal do “Moto Clube”, a ser comemorado no dia 27 de julho.

Entra também em discussão, o Projeto de Lei n. 11.002/23, que cria o dossiê crianças e adolescentes protegidos e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Papy, Carlos Augusto Borges e Clodoilson Pires.

Primeira discussão

Por fim, em primeira discussão e votação será votado o Projeto de Lei n. 11.209/23, de autoria do vereador Otávio Trad, que denomina de Praça Matilde Costa Soares, a área pública localizada no Bairro Aero Rancho – setor 7, no município de Campo Grande – MS.

