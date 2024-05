Vereadores decidem sobre datas comemorativas na sessão desta terça-feira

Dois Projetos de Lei estão previstos para serem apreciados na sessão ordinária de terça-feira (21) pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande.

Em segunda discussão e votação será votado em Plenário o Projeto de Lei n. 11.283/24 dos vereadores Dr. Victor Rocha e Carlos Augusto Borges que institui o Dia do Defensor Público no dia 19 de maio em Campo Grande.

Vale lembrar que a mesma data já foi designada como Dia da Defensora e do Defensor Público em Mato Grosso do Sul em lei sancionada pelo governador Eduardo Riedel.

Já em primeira discussão e votação, os parlamentares analisam o Projeto de Lei n. 11.297/24, de autoria do vereador Zé da Farmácia, que institui o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, a ser comemorado no dia 19 de novembro, anualmente, no âmbito do município de Campo Grande – MS.

A sessão ordinária acontece no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuca Park, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis .

