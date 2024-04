Vereadores decidem sobre igualdade de recursos públicos no paradesporto

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante sessão ordinária desta quinta-feira (11), os vereadores da Câmara Municipal analisam quatro projetos de lei no Plenário Oliva Enciso na sede da Casa de Leis.

Devem ser votada a proposta da vereadora Luiza Ribeiro, que dispõe sobre a paridade de gênero na divisão de recursos públicos destinados à realização, ao apoio, ao patrocínio e ao incentivo de modalidades esportivas e de paradesporto.

Já em primeira discussão e votação, segue para plenário o projeto de lei n. 11.146/23, também da vereadora Luiza Ribeiro que institui o Dia Municipal das Mulheres Negras, Latinas e Caribenhas.

Em única discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 11.279/24, do Executivo Municipal, que institui homenagem aos guardas civis metropolitanos que faleceram no cumprimento do dever, em gratidão aos relevantes serviços prestados.

Em segunda discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 11.004/23, dos vereadores William Maksoud e Carlos Augusto Borges, o Carlão, que autoriza a criação do programa “Idade de Sorrir”, destinado às pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, asilos e abrigos de Campo Grande

