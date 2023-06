Vereadores decidem sobre instalação de câmeras na sala de eutanásia do CCZ

Sarah Chaves, com informações da Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (15), cinco projetos de lei. O PL n. 10.813/22, do vereador Prof. André Luís que trata da obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança na sala de eutanásia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). será apreciado em primeira discussão e votação.

Em única discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 10.971/23, do Executivo Municipal. A proposta altera dispositivos da lei n. 6.374/19, que institui o Conselho Municipal das Feiras Livres, mudando os critérios para composição do órgão.

Ainda em única discussão, os vereadores apreciam duas aberturas de créditos suplementares enviadas pela Prefeitura. O projeto de lei n. 10.991/23 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 514 mil, e o projeto de lei n. 10.992/23 autoriza a abertura de crédito de outros R$ 5.000,00. As propostas visam atender despesas na Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) e FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social).

E, por fim, o projeto de lei n. 10.854/23, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, a ser lembrado anualmente em 26 de janeiro, em alusão ao Caso Sofia. A proposta é de autoria do vereador Paulo Lands.

