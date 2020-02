Vereadores decidem nesta terça sobre o hino nacional nas escolas

Saiba Mais Política Vereador cria PL para extinguir os flanelinhas

O projeto de lei que dispõe sobre o hasteamento da bandeira de Campo Grande, do Brasil e entoação do Hino Nacional Brasileiro e do Hino à Campo Grande nas escolas de 1º Grau da Reme (Rede Municipal de Ensino) será votado em segunda discussão nesta terça-feira (18), na Câmara Municipal de Campo Grande.



A proposta 8.868/18 de autoria dos vereadores O projeto é de autoria do vereador William Maksoud, André Salineiro, João César Mattogrosso, Betinho, Júnior Longo, Odilon de Oliveira e Dr. Cury prevê que os atos acontecerão nas escolas uma vez por semana, no início da primeira aula.

Para o vereador André Salineiro (DEM) a execução dos hinos e hasteamento das bandeiras é uma atitude patriota que agregará valor aos alunos. “É simplesmente uma forma de preservar os valores cívicos que são tão importantes para a formação do cidadão. Está relacionado à disciplina, ao respeito e admiração pela pátria. Acredito que é algo que soma com o esforço que os professores fazem todos os dias para passar esses valores aos estudantes”, comenta Salineiro.

O projeto já foi aprovado, por unanimidade, entre os vereadores e entra em pauta nesta terça-feira para segunda votação. Se aprovada novamente, a proposta segue para avaliação do prefeito que pode vetar ou sancionar a lei. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook.

