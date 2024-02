Vereadores mantêm veto sobre 'Drive-Thru da Reciclagem' no calendário oficial

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três projetos e mantiveram um veto parcial do Poder Executivo, na sessão desta terça-feira (27).

Em única discussão e votação, os parlamentares mantiveram o veto parcial ao projeto de lei n. 11.117/23, que inclui no calendário oficial de eventos do município da Capital a realização do 'Drive-Thru da Reciclagem', que acontecerá, anualmente, nos meses de março, junho e outubro. A proposta é de autoria do vereador Ronilço Guerreiro.

Em segunda discussão e votação os vereadores aprovaram dois projetos. O projeto de lei n. 10.412/21, de autoria do vereador Tiago Vargas, autoriza o Poder Executivo a criar o Corredor Comercial no bairro Parque do Lageado.

E também o projeto de lei n. 10.797/22, que equipara a pessoa diagnosticada com doença renal crônica à pessoa com deficiência – PCD, para fins de acesso ao percentual legal de vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência. A proposta é de autoria dos vereadores Prof. João Rocha e Gilmar da Cruz.

Por fim, em primeira discussão e votação, mais um projeto foi aprovado. O projeto de lei n. 10.988/23, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que institui a premiação “Leitor do Ano” no âmbito das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal.

