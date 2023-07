Vereadores votam Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 na terça-feira

O relatório final sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2024, conta com 79 emendas apresentadas pelos vereadores, e serão analisadas na sessão desta terça-feira (11) na Câmara Municipal de Campo Grande.

A votação será feita em primeira discussão na sessão ordinária. Na sequência, ocorre a sessão extraordinária, sem remuneração, para votação em segunda discussão. Depois, a proposta contendo as emendas será encaminhado para sanção ou veto da prefeita.

Emendas voltadas à cidadania, assistência social, desenvolvimento e sustentabilidade, integração e mobilidade, educação e saúde lideram as áreas de sugestões apresentadas. O projeto de lei prevê uma receita total estimada em R$ 6,526 bilhões para 2024, estimando crescimento de 20,45% em relação ao que foi previsto no Orçamento para este ano, de R$ 5,481 bilhões.

A LDO começou a tramitar na Câmara Municipal no dia 17 de abril e, ainda no dia 28 do mesmo mês, foi promovida Audiência Pública para debater a proposta. O debate contou com a presença da secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Márcia Hokama, representantes de entidades de classe e associações.

Todas as emendas precisam estar em consonância com o PPA (Plano Plurianual). O montante consolidado do orçamento será encaminhado em outro projeto de lei do Executivo, baseado nessas diretrizes definidas, o qual deve chegar à Casa de Leis até 30 de setembro.

