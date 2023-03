Vereadores votam projeto contra intolerância religiosa nesta quinta-feira

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta quinta-feira (23), cinco projetos de lei estão pautados para votação pelos vereadores.

Em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 10.794/22 do vereador Tabosa, que dispõe sobre a comemoração do Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa a ser comemorado no dia 21 de janeiro. Data discutirá a discriminação e deve reforçar o respeito à diversidade religiosa.

Será votado ainda, em primeira discussão, o Projeto de Lei 10.732/22, que institui a ação cultural “O Jovem Poeta” em Campo Grande. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro. A ação será desenvolvida nos meses de abril e maio para incentivar e proporcionar experiências de autoria e protagonismo às crianças e jovens na valorização da leitura e da escrita como forma de expressão no mundo.

Já em segunda discussão serão três proposições apreciadas. Entre elas, o Projeto de Lei 10.488/22, que declara de Utilidade Pública Municipal o Instituto Causadores da Alegria. Ainda em segunda discussão, será votado o Projeto de Lei 10.751/22, que institui o Dia da Música Sertaneja Universitária em Campo Grande, de autoria do vereador Otávio Trad.

Por fim, será votado o Projeto de Lei 10.798/22, que institui a festa de São João Batista, que passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande. A comemoração será feita anualmente pela Comunidade Negra Remanescente de Quilombo São João Batista nos dias 23 e 29 do mês de junho, e pela Comunidade Coophasul e Região, nos dias 20 a 30 do mês de junho.

Serviço

Os trabalhos têm início às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube, e também pela TVE Cultura, no canal 4.2.

