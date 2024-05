Vereadores votam projeto de proteção aos migrantes e refugiados da Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam na sessão ordinária de terça-feira (28), em única discussão, o Projeto de Lei n. 11.309/24, de autoria do Executivo Municipal, que institui e aprova o Plano Municipal de Promoção, Proteção, e Apoio aos Migrantes Internacionais e Refugiados, suas Famílias, Crianças e Adolescentes em Campo Grande.

Os parlamentares votam outros três Projetos em segunda discussão e votação.

O Projeto de Lei n. 11.024/23, de autoria do vereador Junior Coringa, que altera a Lei n. 5.799, de 3 de janeiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a criar um local adequado destinado a eventos de som automotivo, manobras, arrancadas e encontro de motociclistas no município de Campo Grande e dá outras providências.

Também o Projeto de Lei n. 11.265/24, de autoria da Mesa Diretora, que altera dispositivos da lei n. 2.899, de 14 de julho de 1992.

E por fim, o Projeto de Lei n. 11.270/24, de autoria do vereador Ayrton Araújo, que institui a “Semana do Campo Limpo”, no âmbito do município de Campo Grande, e dá outras providências.

